لافرينتيف: روسيا واثقة من انخفاض التوتر الإسرائيلي بسبب الوضع على الحدود مع سوريا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن موسكو واثقة من انخفاض التوتر الإسرائيلي في الفترة الأخيرة بسبب وصول مجموعات مسلحة موالية لإيران إلى الحدود السورية مع إسرائيل.

© Sputnik . Basel Shartouh أنصاري: إسرائيل دولة محتلة ولا يحق لها أن تتحدث عن خروج إيران من سوريا

وجاء هذا التصريح خلال مقابلة أجراها المبعوث الروسي مع وكالة "سبوتنيك" خلال الجولة العاشرة من المحادثات حول سوريا في صيغة أستانا، حيث قال لافرينتيف "نعم نحن متأكدون من ذلك". في إجابة عن سؤال حول انخفاض التوتر الإسرائيلي على حدوده مع سوريا بسبب الوجود الإيراني.

وأشار الدبلوماسي إلى أن قرار سحب القوات الموالية لإيران والتي تقع على مسافة 85 كم هو إيراني بحت، وإيران وحدها اتخذت هذا القرار، مما ساهم في الحد من التوترات.

وكانت وحدات من الجيش السوري قد انتشرت داخل مدينة القنيطرة المحررة بعد القضاء على التواجد الإرهابي فيها وإخضاعها لسيطرة الدولة السورية، ورفعت العلم الوطني السوري عند المعبر على الحدود السورية مع الجولان المحتل.