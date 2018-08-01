اعتقال مواطنة أوزبكية في بطرسبورغ لجمعها أموال لعناصر "داعش"

أفادت إدارة لجنة التحقيقات الروسية لشؤون مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الأربعاء، بأنه تم في مدينة سان بطرسبورغ، إلقاء القبض على مواطنة أوزبكية لاشتباهها في تمويل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) فقد قامت هذه المرأة بتحويل مبلغ قدره نحو 1 مليون روبل (12 ألف دولار).

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وجاء في بيان الإدارة بهذا الشأن: "وفقا للتحقيق، فإن المتهمة قامت خلال تواجدها في مدينة سان بطرسبورغ خلال الفترة من حزيران/ يونيو عام 2016 إلى تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، باستلام أموال من مختلف الأشخاص الأعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) ومن ثم تحويلها من حسابها المصرفي الشخصي إلى الجمهورية التركية بهدف تمويل هذا التنظيم الإرهابي وتأمين نشاطه المستقبلي."

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وفي هذا الصدد أشارت الإدارة إلى أن إجمالي المبلغ الذي قامت المتهمة بتحويله إلى تركيا يبلغ نحو 1 مليون روبل (تقريبا 12 ألف دولار).

وذكر البيان أنه تم فتح قضية جنائية في حق هذه المواطنة الأوزبكية (من مواليد 1979) لاشتباهها بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 1.1 من المادة 205.1 من قانون الجنايات الروسي، والخاصة بالمساهمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

وذكر أن إلقاء القبض على هذه المجرمة تم على يد عناصر الإدارة بالتعاون مع عناصر مركز مكافحة التطرف التابع للإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية لشؤون مدينة سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد. وفي الوقت الحاضر تم الإعلان عن اتهام هذه المرأة ويتم حالياً تحديد شكل احتجازها.