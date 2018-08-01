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18:35 01 أغسطس/ أب 2018
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    مخيم للنازحين السوريين في منطقة العقيدية في لبنان

    الدفاع الروسية: عودة أكثر من 300 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال يوم

    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    روسيا
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    أعلن رئيس مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اللواء أليكسي تسيغانكوف، اليوم الأربعاء، عن عودة أكثر من 300 لاجئ من لبنان إلى سوريا على مدار اليوم الماضي، مشيرا إلى أنه لم يعد أحد من دول أخرى.

    موسكو — سبوتنيك. وقال تسيغانكوف في اجتماع مقر التنسيق المشترك لعودة اللاجئين إلى أراضي سوريا: خلال اليوم الماضي، عاد 348 لاجئًا إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، من لبنان ولم يعودوا من دول أخرى".

    ميشال عون
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    وجاء في بيان مركز الاستقبال والتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية: "منذ 18 تموز/ يوليو بلغ إجمالي اللاجئين العائدين من لبنان 4174، بما في ذلك 2846 شخصا عبر نقطة التفتيش "زمراني"، 2893 شخصا، و"جديدة يابوس"، 1135 شخصا، وعبر "الدبوسية" 146 شخصا. ومن الأراضي الأردنية عبر نقطة التفتيش "نصيب" عاد 318 لاجئا".

    وأضاف تسيغانكوف، تم تأمين خروج أعضاء التشكيلات المسلحة غير الشرعية وأسرهم على متن ثمانية حافلات، من المنطقة الجنوبية الغربية لخفض التصعيد إلى قلعة المضيق في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وبلغ إجمالي عدد الذين خرجوا 194 شخصا.

    وبلغ إجمالي الذين غادروا منطقة إدلب لخفض التصعيد منذ 4 آذار/ مارس 2018، 26642 شخصا.

    وأفاد تسيغانكوف، "عاد إلى مكان الإقامة الدائمة 106 مواطنين سوريين، من بينهم: إلى الغوطة الشرقية — 97 شخصا والعدد الإجمالي 73917 شخصا، وإلى خشام (محافظة دير الزور) — تسعة، وبلغ الإجمالي إلى محافظة دير الزور — 10766 شخصا. ومنذ 27 حزيران/ يونيو 2018، خرج من منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية 46501 شخصا، توجه 7418 منهم إلى مخيمات اللاجئين — "جباب" و"الرساس".

    هذا وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، قد أعلن في وقت سابق، أن التنسيق المشترك بين وزراتي الدفاع والخارجية الروسية، سمح بتطوير خطة عمل من أجل عودة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    عودة اللاجئين السوريين, وزارة الدفاع الروسية, سوريا, روسيا
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