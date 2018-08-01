روسيا تؤكد استعداد الأمم المتحدة للتعاون معها في أمر هام يخص اللاجئين السوريين

أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي بورتسيف، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع روسيا بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا.

موسكو — سبوتنيك . وقال بورتسيف بهذا الصدد: "التقى غينادي غاتيلوف، مندوب روسيا الدائم في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في الممثلية الدائمة لروسيا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مع نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كليمنس. وأن الأمم المتحدة على استعداد للتعاون معنا بشأن عودة اللاجئين، وعلى وجه الخصوص، تعتزم المفوضية تقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين العائدين".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "ومع ذلك، فإن التدابير العملية تفرضها الظروف، وتحديدا الحاجة إلى استقرار الوضع في سوريا، واستعادة حقوق ملكية الأراضي والعقارات، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى السوريين العائدين، وإبلاغ اللاجئين العائدين عن الوضع في سوريا ككل".

© Sputnik . Ali Hashem نظام روسي موحد للمراقبة الجوية العسكرية والمدنية في سوريا ومصانع "لبناء المنازل"

وأشار بورتسيف إلى أن روسيا قامت باقتراح بانضمام ممثلي السفارة الروسية في الأردن إلى أنشطة مجموعة العمل حول مشكلة اللاجئين ، والتي تعمل في عمان من خلال مكتب التنسيق الإقليمي، الذي يضم ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وعدة بلدان.

وتجدر الإشارة إلى أن بورتسيف كان قد أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أنه تم تكليف سفارتي روسيا في أنقرة وعمَان بإنشاء مركز تنسيق عمليات عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.