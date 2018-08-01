بعد زيارته إلى القرم... الوفد السلوفاكي مستعد للعقوبات الأوكرانية

سيمفيروبول — سبوتنيك. وقال مارتشيك بهذا الصدد "قيل لي أنه إذا ذهبت إلى شبه جزيرة القرم، فسيكون من المستحيل بالنسبة لي الدخول إلى أوكرانيا، لكنني أعرف أن شبه جزيرة القرم على حق. لقد قرأت التاريخ جيدا، والحقيقة ستظل دائما حقيقة، والعقوبات ستكون".
هذا ويوجد وفد من السياسيين ورجال الأعمال من جمهورية سلوفاكيا في شبه جزيرة القرم في زيارة عمل.
وفي هذا السياق كان نائب رئيس وزراء حكومة القرم، فيتالي ناخلوبين، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن القرم منفتح على الاستثمارات السلوفاكية في المجالات المختلفة، بما فيه منتجعات السياحة والاستجمام والصناعة.
هذا وأصبحت شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً بعد استفتاء أُجري هناك في آذار/ مارس 2014، حيث صوت 96.77 بالمئة من ناخبي القرم و95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول، لصالح العودة إلى روسيا. وأجرت السلطات في القرم استفتاء بعد الانقلاب في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2014. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم إقليما تابعا لها.
وأعلنت موسكو في أكثر من مناسبة، أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا عبر الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ووفقا لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، فإن مسألة شبه جزيرة القرم "مغلقة نهائيا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)