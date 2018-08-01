بعد زيارته إلى القرم... الوفد السلوفاكي مستعد للعقوبات الأوكرانية

أعلن رئيس الوفد السلوفاكي إلى القرم، عضو البرلمان الوطني، بيتر مارتشيك، اليوم الأربعاء، أن الوفد السلوفاكي مستعد لعقوبات من قبل سلطات كييف بسبب زيارته إلى شبه جزيرة القرم.

سيمفيروبول — سبوتنيك. وقال مارتشيك بهذا الصدد "قيل لي أنه إذا ذهبت إلى شبه جزيرة القرم، فسيكون من المستحيل بالنسبة لي الدخول إلى أوكرانيا، لكنني أعرف أن شبه جزيرة القرم على حق. لقد قرأت التاريخ جيدا، والحقيقة ستظل دائما حقيقة، والعقوبات ستكون".

© AFP 2018 / Saul Loeb ترامب يمدد العقوبات ضد روسيا المرتبطة بالأزمة الأوكرانية