وزير الدفاع الياباني يلتقي القائم بأعمال قائد قوات الدائرة العسكرية الروسية الغربية

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. ويبحث الجانبان التعاون العسكري وخطط إقامة فعاليات مشتركة تضم قوات الدائرة العسكرية الغربية وسفن أسطول بحر البلطيق.
وذكرت تقارير أن وزير الدفاع الياباني يتواجد للمرة الأولى في كاتدرائية كرونشتادت البحرية، وهو نصب تذكاري لجنود الأسطول الذين قضوا أثناء تأدية الواجب، حيث تم تجميع أسماء البحارة الذين قاتلوا في الحرب الروسية اليابانية.
وقال أونوديرا أثناء تفحصه اللوحات الرخامية، التي نقشت عليها أسماء البحارة القتلى بأحرف ذهبية: "هذا يذكرنا جيدا بأننا يجب أن نقدر السلام ونعتني بالأمن".
يذكر أنه قد عقدت بالأمس محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، ونظيريهما اليابانيين تارو كونو وإيتسونوري أونوديرا في صيغة "2 + 2"، وتم إنشاء هذه الصيغة للتفاوض ولتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية.
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