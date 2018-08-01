إنتاج النفط في روسيا يسجل ارتفاعا

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط والغاز المكثف في روسيا في تموز/ يوليو كان أقل بـ 40.54 ألف برميل يوميا من مستوى الإنتاج مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين: "في يوليو، كان إنتاج النفط والغاز المكثف في روسيا أقل بـ 40.54 ألف برميل يوميا من مستوى الإنتاج مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016. ويهدف نمو الإنتاج للحفاظ على استقرار سوق النفط في إطار الجهود المشتركة للدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في أوبك".

© AP Photo / Fernando Llano روسيا واصلت في مايو الحفاظ على الصدارة في استخراج النفط

وهذا يتوافق مع زيادة في إنتاج نحو 260 ألف برميل في اليوم من مستوى تنفيذ روسيا للاتفاقية بنسبة 100 بالمائة، أي انخفاض في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل في اليوم.

هذا وأعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الشهر الماضي، أن بلاده ستزيد استخراجها للنفط في تموز/ يوليو بإطار قرار فيينا لزيادة الاستخراج، ضمن اتفاقية "أوبك+" بنحو 200-250 ألف برميل.

هذا وكانت الدول الأعضاء في "أوبك"، قد توصلت خلال اجتماع في فيينا في حزيران/ يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، بدءاً من تموز/ يوليو، إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الإنتاج حتى كانون الأول/ ديسمبر.

واتفقت دول "أوبك" وعدة دول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يومياً.

وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق لــيشمل عام 2018 كاملاً.