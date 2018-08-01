سلطات القرم تدعو رجال الأعمال السلوفاك للاستثمار في السياحة

سيمفيروبول- سبوتنيك. وقال ناخلوبين خلال لقائه مع وفد رجال أعمال سلوفاك: "الاستثمارات المستقبلية المحتملة لجمهورية سلوفاكيا، هي منتجعات السياحة ".
وأضاف "قطاع الخمور أيضاً له إمكانيات هائلة… ولا يمكن ألا نتحدث عن تفرد قطاع الصناعة في شبه جزيرة القرم إنها إمكانيات كبيرة في قطاع بناء السفن. القدرات الموجودة في معاملنا لإنتاج السفن تشير إلى أنه يمكننا بناء سفن وقوارب فريدة من نوعها. والثاني — هو القطاع الكيميائي الذي له جذور تاريخية عميقة".
هذا ويوجد وفد من السياسيين ورجال الأعمال من جمهورية سلوفاكيا في شبه جزيرة القرم بزيارة عمل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)