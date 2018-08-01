سلطات القرم تدعو رجال الأعمال السلوفاك للاستثمار في السياحة

أعلن نائب رئيس وزراء حكومة القرم، فيتالي ناخلوبين، اليوم الأربعاء، أن القرم منفتح على الاستثمارات السلوفاكية في مجالات مختلفة، بما فيها منتجعات السياحة والاستجمام والصناعة.

سيمفيروبول- سبوتنيك. وقال ناخلوبين خلال لقائه مع وفد رجال أعمال سلوفاك: "الاستثمارات المستقبلية المحتملة لجمهورية سلوفاكيا، هي منتجعات السياحة ".

© Sputnik . Stringer بعد زيارته إلى القرم... الوفد السلوفاكي مستعد للعقوبات الأوكرانية

وأضاف "قطاع الخمور أيضاً له إمكانيات هائلة… ولا يمكن ألا نتحدث عن تفرد قطاع الصناعة في شبه جزيرة القرم إنها إمكانيات كبيرة في قطاع بناء السفن. القدرات الموجودة في معاملنا لإنتاج السفن تشير إلى أنه يمكننا بناء سفن وقوارب فريدة من نوعها. والثاني — هو القطاع الكيميائي الذي له جذور تاريخية عميقة".

هذا ويوجد وفد من السياسيين ورجال الأعمال من جمهورية سلوفاكيا في شبه جزيرة القرم بزيارة عمل.