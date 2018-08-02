لجنة حماية الصحفيين تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في مقتل ثلاثة صحفيين روس

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان نقلا عن منسقة لجنة لشؤون أفريقيا لحماية الصحفيين، أنجيلا كوينتال: "ينبغي تقديم المسؤولين عن قتل أورهان جمال وألكسندر راستورغيف وسيريل رادشينكو إلى العدالة، ويجب على سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والسلطات الروسية والأمم المتحدة أن تتصرف بسرعة وأن تجري تحقيقا شاملا وشفافا بشأن هذه الوفيات، والتأكد من أن قتل الصحفيين هي أكثر وسائل الرقابة وحشية لا يمكن أن تمر دون عقاب".
وجاء في بيان المنظمة: "تطالب منظمة مراسلون بلا حدود سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا، بإجراء تحقيق جدي وشامل لتحديد هوية مرتكبي جريمة قتل ثلاثة صحفيين روس كانوا في جمهورية أفريقيا الوسطى لعدة أيام للتحقيق بقضية مشاركة مرتزقة روس في هذا البلد".
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