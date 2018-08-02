وزير الخارجية الروسي يخطط لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني في سنغافورة

صرح مصدر في الوفد الروسي، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف يخطط لإجراء سلسلة من المحادثات مع نظرائه الأجانب اليوم، بما في ذلك مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

سنغافورة-سبوتنيك. وقال المصدر: "يخطط لأن تجري في سنغافورة اليوم، محادثات لافروف مع عدد من نظرائه الأجانب، بما في ذلك وزراء خارجية سنغافورة والصين وكوريا الجنوبية وإيران والفلبين، وغيرها من دول العالم الأخرى".

© AP Photo / الخارجية الأمريكية: بومبيو لن يجتمع مع لافروف خلال قمة آسيان

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل، يوم أمس، إلى سنغافورة، وذلك لحضور اجتماع روسيا — رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مستوى الوزراء.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو لن يجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تنعقد يومي الجمعة والسبت في سنغافورة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان: "ليست لدينا خطط للاجتماع مع الوزير لافروف في هذه الرحلة".