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10:08 02 أغسطس/ أب 2018
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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

    لافروف: روسيا والصين تعقدان حتى نهاية العام سلسلة اجتماعات وعلى المستوى الرفيع

    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
    روسيا
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    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده والصين ستعقدان عددا من الاجتماعات، وعلى أعلى مستوى حتى نهاية هذا العام.

    سنغافورة-سبوتنيك. وقال لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني، وانغ إي: "نحن مسرورون لوجود فرص جديدة للحديث ومقاربة تقييمنا لما يجري في العالم، وبالطبع ولمناقشة العلاقات الثنائية.

    شراكتنا الاستراتيجية تتطور بشكل مطرد، ونحن نذكر مدى نجاح الزيارة الرسمية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين.

    لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في موسكو، 28 أبريل/نيسان 2018
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    لقاء لافروف وبومبيو في سنغافورة يواجه صعوبات كبيرة

    ومنذ فترة قصيرة التقى الزعيمان على هامش القمة في جوهانسبرغ "بركس"، وهناك عدد من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك على أعلى مستوى، ستعقد حتى نهاية هذا العام، ونحن مهتمون في مواصلة ضمان فعالية هذه

    الاتصالات، وبأن تكون مثمرة، لتعميق تنسيق السياسة الخارجية لبلدينا بكل الأشكال".

    وبدوره أشار وزير الخارجية الصيني، وانغ إي، إلى أن الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، في جوهانسبرغ على هامش "قمة بريكس" عقد في "أجواء دافئة وودية  للغاية.

    وأضاف وانغ إي: "كانت لدينا أجواء جيدة للغاية، ما يؤكد مرة أخرى على المستوى العالي وأهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واليوم لدينا فرصة جيدة للغاية لإجراء مناقشات عميقة وتنسيق العمل".

     ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، إلى سنغافورة، وذلك لحضور اجتماع روسيا — رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مستوى الوزراء.

    الجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا مهما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في

    مختلف المجالات.

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    علاقة إقتصادية, علاقات استراتيجية, الصين, روسيا, فلاديمير بوتين, سيرغي لافروف, سنغافورة
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