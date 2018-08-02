الدفاع الروسية: عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا

أعلن رئيس مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

موسكو —سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "خلال اليوم الماضي، عاد إلى سوريا من أراضي لبنان عبر ممر القصير 201 شخص من بينهم 61 امرأة و102 طفلا.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy 9 آلاف لاجىء عادوا إلى بلدتهم في سوريا

ويذكر أنه منذ 18 يوليو/تموز 2018، عاد من لبنان 4375 لاجئا، بما في ذلك و2893 شخصا، عبر معبر الزمراني، و1135 شخصا عبر معبر "جديدة يابوس"، ومعبر الدبوسية — 146 شخصا.

ويذكر أيضا، أن 318 شخصا عادوا إلى سوريا من الأردن عبر ممر "نصيب" الحدودي.

ووفقا للمركز، لم يتم خلال اليوم الماضي، خروج اللاجئين من منطقتي خفض التصعيد في إدلب وفي جنوب غرب سوريا.

وتشير البيانات المعممة إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.