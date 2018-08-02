الدفاع الروسية: عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا

موسكو —سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "خلال اليوم الماضي، عاد إلى سوريا من أراضي لبنان عبر ممر القصير 201 شخص من بينهم 61 امرأة و102 طفلا.
ويذكر أيضا، أن 318 شخصا عادوا إلى سوريا من الأردن عبر ممر "نصيب" الحدودي.
ووفقا للمركز، لم يتم خلال اليوم الماضي، خروج اللاجئين من منطقتي خفض التصعيد في إدلب وفي جنوب غرب سوريا.
وتشير البيانات المعممة إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.
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