ارتفاع الاحتياطات الدولية الروسية

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن الاحتياطات الدولية لروسيا ازدادت في الفترة ما بين 20-27 تموز/ يوليو بـ0.3 في المئة وبلغت 459.5 مليار دولار مقابل 457.9 مليار دولار في 20 تموز/ يوليو.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي الروسي: "ازداد حجم الاحتياطات الدولية خلال أسبوع بمقدار 1.6 مليار دولار أمريكي، أي بـ0.3 بالمئة. وبلغ في 27 تموز/ يوليو 459.5 مليار دولار أمريكي".

© AFP 2018 / Farouk Batiche احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر يصل إلى 90 مليار دولار

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية.

وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

في عام 2017 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 14.6 بالمئة، وبلغ حتى شهر كانون الثاني/يناير 431.7 مليار دولار.

وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في آب/ أغسطس 2008. وفي 21 نيسان/ أبريل 2017، وصل الاحتياطي الدولي لروسيا إلى مستوى 400 مليار دولار للمرة الأولى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014.