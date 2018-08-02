برلماني روسي: العقوبات الأمريكية ضد روسيا محكوم عليها بالفشل

أكد نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، يوري شفتكين، أن سياسة العقوبات الأمريكية ضد موسكو إضافة إلى السعي لتقليل اعتماد دول على الأسلحة الروسية محكوم عليها بالفشل.