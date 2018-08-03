روسيا تعول على مشاركة أرمينيا في العملية الإنسانية في سوريا

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، يوم الخميس، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأرميني زغراب مناتساكايان، أن روسيا تعول على خطوات إضافية من أرمينيا في العملية الإنسانية في سوريا.

يريفان — سبوتنيك. وقال فومين خلال الاجتماع: " ممتنون لأرمينيا لدعم جهود روسيا في استعادة الحياة السلمية في سوريا ومساعدة الناس في هذا البلد، لقد أرسلت أرمينيا أربع مساعدات إنسانية، ولدينا تجربة ثرية في التعاون مع الجانب الأرميني".

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وبدوره قال وزير الخارجية الأرميني أن السياسة الخارجية للبلاد لم تتغير، مشيرا إلى التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ووفقا له، التعاون الثنائي بين روسيا وأرمينيا يتضمن عدة مجالات، لكن المجال الرئيسي هو المجال الأمني.

وأضاف وزير الخارجية:

لدينا مجال جديد للتعاون — سوريا، حيث يعيش تاريخيا أكبر تجمع أرميني بالشتات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 تموز/يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

ووفقا لإحصاءات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 233 ألف لاجئا.

وتشير البيانات المعممة، إلى أنه هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.