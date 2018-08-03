وانغ يي: روسيا والصين شريكتان وهذا أصبح واضحا للعيان

بكين — سبوتنيك. ونقلت الخارجية الصينية عن وانغ يي ، قوله: "منذ فترة قصيرة عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، حوارا استراتيجيا عميقا حول الوضع الدولي الحالي وحول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، وتوصلا إلى اتفاقات مهمة".
وأضاف وانغ يي:
ينبغي على الطرفان ضمان نجاح الاجتماعات رفيعة المستوى القادمة هذا العام، وإعطاء الاهتمام لدفع الشراكة الإستراتيجية لبلدينا في الاتجاه الصحيح.
بدوره، أشار لافروف إلى أن "روسيا تأمل في مواصلة تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتنسيق مع الصين بشأن القضايا الدولية الرئيسية".
الجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
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