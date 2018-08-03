وانغ يي: روسيا والصين شريكتان وهذا أصبح واضحا للعيان

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في سنغافورة، إن روسيا والصين ، شريكتان استراتيجيتان هاما لبعضهم البعض، مشيرا إلى أن هذا أصبح واضحا للعيان خلال قمة بريكس في جوهانسبرغ، مشدد على ضرورة أ يعطي الطرفان مزيدا من الاهتمام لهذه الشراكة .

بكين — سبوتنيك. ونقلت الخارجية الصينية عن وانغ يي ، قوله: "منذ فترة قصيرة عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، حوارا استراتيجيا عميقا حول الوضع الدولي الحالي وحول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، وتوصلا إلى اتفاقات مهمة".

© AP Photo / Zha Chunming روسيا والصين تعقدان اجتماعات رفيعة المستوى قبل نهاية العام

وشدد وزير الخارجية الصيني على أنه "أصبح من الواضح مرة أخرى أن روسيا والصين شريكتان استراتيجيتان هاما لبعضهم البعض".

وأضاف وانغ يي:

ينبغي على الطرفان ضمان نجاح الاجتماعات رفيعة المستوى القادمة هذا العام، وإعطاء الاهتمام لدفع الشراكة الإستراتيجية لبلدينا في الاتجاه الصحيح.

بدوره، أشار لافروف إلى أن "روسيا تأمل في مواصلة تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتنسيق مع الصين بشأن القضايا الدولية الرئيسية".

الجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.