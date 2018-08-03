لافروف ونظيره التركي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغى لافروف، بنظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، على هامش مؤتمر دول اتحاد جنوب شرق آسيا في سنغافورة.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وجاويش أوغلو ناقشا العلاقات الثنائية والأجندة الدولية خلال المحادثات التي عقدت في سنغافورة، أمس الخميس.

© Sputnik . Marina Lisceva سنغافورة تنتظر زيارة الرئيس الروسي لقمة آسيان وقمة شرق آسيا

وجاء في بيان الوزارة أن "الجانبين بحثا القضايا الملحة لتطوير العلاقات الثنائية والأجندة الدولية".

ويشارك لافروف في الاجتماعات الوزارية لـ"آسيان"، بما في ذلك الاجتماع الثامن لوزراء خارجية الدول المشاركة في قمة شرق آسيا، والمنتدى الإقليمي الخامس والعشرين لـ"آسيان" حول الأمن.

و"آسيان" هو منظمة اقتصادية تضم 10 دول واقعة في جنوب شرق قارة آسيا، هي (تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين فيتنام ولاوس وكمبوديا وبروناي وميانمار)، تم تأسيسها في 8 أغسطس /آب عام 1967، في تايلاند.

ومنذ عام 1990 بدأت روسيا بفتح آفاق للتعاون المشترك ولتطوير علاقاتها مع دول منظمة "آسيان"، ونجحت منذ عام 1996 بتنظيم هذه العلاقات بشكل أكثر تطورا وتنسيقا، عبر حوار الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ودول "آسيان"، وذلك من خلال مشاركة موسكو في قمم المنظمة.

وتشارك 27 دولة في المنتدى الإقليمي لـ"آسيان"، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة.