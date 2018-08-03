استنفار في وحدات أنظمة "إس - 400" في إطار المناورات جنوب شرقي روسيا

أعلنت الدائرة العسكرية الوسطى الروسية، اليوم الجمعة، أن أطقم أنظمة "إس - 400 تريومف" المتمركزة في مقاطعة ساراتوف، وضعت في حالة التأهب في إطار مناورات.

سبوتنيك . وجاء في بيان المنطقة: "وضعت أطقم منظومات الدفاع الجوي "إس — 400 تريومف" التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الوسطى الروسية المتمركزة في مقاطعة ساراتوف في حالة تأهب في إطار المناورات، وستقطع الأطقم مسافة أكثر من 5 آلاف كيلومتر ضمن مسيرة متكاملة في اتجاه ميدان التدريب "تيليمبا" في جمهورية بورياتيا، حيث ستنفذ تدريبات الرمي القتالية".

وسيتم التدريب على تنفيذ مهام صد هجوم عدو افتراضي، عبر محاكاة بصواريخ — أهداف فرط صوتية "أرمافير" و"بيكاس" و"بيشال" ذات خصائص السرعة ومسار طيران، وصواريخ كروز وطائرات حقيقية، ويشارك في المناورات أكثر من 500 فرد ونحو 100 قطعة تقنية.

© Sputnik . Iliya Pitalev "بانتسير" و"تريومف" تصدان ضربة صاروخية في شبه جزيرة القرم

ودخلت أنظمة "إس — 400 تريومف" في خدمة وحدات الدفاع الجوي المنتشرة في مقاطعة ساراتوف بداية عام 2018، حيث تم إنشاء مواقع خاصة بها مجهزة هندسياً وجرت إعادة التدريب لأفراد أطقم.

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس — 400 "تريومف" أو [نشوة انتصار] هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.