موسكو: دول أوروبية مستعدة للمشاركة في مشاورات حول اللاجئين السوريين

أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي بورتسيف، اليوم الجمعة، أن دولا أوروبية من بينها بلغاريا وسلوفينيا والتشيك، مستعدة للمشاركة في المشاورات الروسية الأوروبية حول اللاجئين السوريين في حال حدوثها، وكذلك التعاون مع روسيا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بورتسيف: "تحدثنا عن اللاجئين في الوزارات البلغارية المختصة. صوفيا مهتمة بعدوة اللاجئين إلى سوريا فقط على أساس طوعي. وأوحوا أنهم سيكونوا مستعدين للاشتراك في مشاورات ممكنة بصيغة "روسيا — الاتحاد الأوروبي" حول هذا الموضوع".

© Sputnik . Zahraa Hussein EL Amir المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة: من المهم أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية

وأضاف: "سلطات لوبليانا تدعو لزيادة المساعدات الإنسانية لدول منشأ اللاجئين بما في ذلك سوريا".

وأشار بورتيسف، إلى ترحيب براغ بالتعاون الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، وقال في هذا الصدد، أن "براغ، تتخذ موقفا نشطا في هذا المجال في إطار الاتحاد الأوروبي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 يوليو/تموز، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

ووفقا لإحصائيات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 233 ألف لاجئ.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم في العودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.