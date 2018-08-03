موسكو وجاكرتا تتفقان على تعزيز الإمكانات السياحية

أعلن نائب رئيس قسم العلاقات الاقتصادية والدولية لحكومة موسكو، إيليا كوزمين، اليوم الجمعة، أن سلطات موسكو وجاكرتا عاصمة إندونيسيا، اتفقتا على إجراء مهرجانات لتعزيز الإمكانات الثقافية والسياحية للعاصمتين.

موسكو- سبوتنيك. وقال كوزمين لوكالة سبوتنيك: "بالإضافة إلى جوانب أخرى، اتفقنا على تعزيز الإمكانات الثقافية لموسكو في جاكرتا، و[الإمكانات الثقافية] لجاكرتا في موسكو. وجانب هام آخر هو اتفاق حول تعزيز الفرش السياحية للجزر الأندونيسية في موسكو، وأيضا جذب عدد كبير من السياح الأندونيسيين إلى العاصمة الروسية".

© Sputnik . Ilya Pitalev "شرطة السياحة" الروسية حاضرة في مدن كأس العالم

وأضاف: "لدينا الإحصاءات الدقيقة لعدد السياح الذين يأتون إلى موسكو ومن أي دول يأتون. يمكن القول، أنه بشكل كبير بفضل المهرجانات التي تجريها اندونيسيا في العاصمة الروسية، ازداد عدد السياح من هذا البلد بحوالي 27-28 في المئة".

هذا ووقع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في أغسطس/آب عام 2017، مع حاكم جاكرتا، جاروت هداية، برنامج تعاون لمدة 3 سنوات.