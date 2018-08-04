بالفيديو والصور... حضور مميز للجالية السورية لمتابعة فريق بلادهم في "بياتلون الدبابات"

أنهى فريق الجيش السوري، اليوم السبت، الجولة الثالثة من السباقات الفردية ضمن إطار "بياتلون الدبابات" للألعاب العسكرية الدولية المقام في ميدان الرماية والتدريب في آلابينو بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وحضر جولة اليوم السفير السوري في موسكو ، الدكتور رياض حداد، وممثل وزارة الدفاع عضو لجنة التحكيم في الألعاب العسكرية الدولية ، اللواء علي الراشد، والملحق العسكري في السفارة السورية العميد الركن أيمن الحميدي، وحشد كبير من أبناء الجالية السورية في روسيا الاتحادية والطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد الروسية الذين رافقوا سباقات فريق الجيش العربي السوري.

وتضمنت سباقات اليوم التي خاضها الطاقم الثالث الطاقم الثالث من فريق الجيش السوري، السباق الفردي الذي يشمل السرعة وعبور العوائق الاصطناعية والمائية مع الدقة في اجتياز الجسور وتدمير الأهداف الخاصة بمدفع الدبابة وأهداف الرشاش المضاد للطائرات وأهداف الرشاش ضد الأفراد ليستعد الفريق كله لخوض المرحلة الثانية بسباقات التتابع للدبابات والتي ستقوم الأطقم الثلاثة للفريق بتأدية السباق دفعة واحدة بتتابع كل طاقم بعد الآخر. بحسب ما ذكرته "سانا".

وستعلن نتائج هذا السباق يوم غد بعد تدقيق لجنة التحكيم في الاعتراضات المقدمة لها من قادة الفرق المشاركة.

© Sputnik . السفير السوري بموسكو الدكتور رياض حداد مع أفراد من الجالية والشخصيات الرسمية خلال حضورهم عروض سباق "بياتلون الدبابات" بدورة الألعاب العسكرية في موسكو