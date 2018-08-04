تعيين ستيفن سيغال ممثلا في الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية - الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تعيين الممثل ستيفن سيغال الذي يحمل الجنسية الروسية ممثلا في وزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية - الأمريكية.

موسكو- سبوتنيك . عينت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، الممثل الشهير ستيفن سيغال الذي يحمل الجنسية الروسية، ممثلا عن الوزارة في ملف العلاقات الإنسانية الروسية- الأمريكية.

وقالت الخارجية في بيان: "تم تعين ستيفن سيغال ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية- الأمريكية، وتتمثل المهمة في المساهمة في زيادة تطوير العلاقات الروسية الأمريكية في المجال الإنساني، بما في ذلك التفاعل في مجال الثقافة والفن والتبادل بين الجمهور والشباب، وما إلى ذلك".

وسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الممثل الأمريكي سيغال جواز السفر الروسي، حيث أكد أنه يأمل أن يشكّل ذلك بادرة خير للعلاقات بين روسيا والولايات المتّحدة في المستقبل. وذلك في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016.

وقال بوتين خلال تسليمه جواز السفر لـ"سيغال": "أود أن أهنّئك، وآمل أن يكون ذلك — رغم صغره — بادرة ومؤشرا على التطبيع التدريجي في العلاقات بين البلدين".

وتربط سيغال ببوتين علاقة صداقة، وكان قد وصف الرئيس الروسي بأنه "أحد أعظم القادة في العالم". وحصل سيغال أيضا على الجنسية الصربية بعد أن عرض تأسيس معهد لفنون القتال في بلغراد.