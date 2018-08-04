الروسي كوليسنكوف يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 50 مترا ظهرا

تمكن الروسي كليمنت كوليسنكوف من تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 50 مترا ظهرا بعد أن سجل 24 ثانية في بطولة أوروبا للسباحة مختصرا 0.04 ثانية من الرقم السابق.

© REUTERS / STEFAN WERMUTH تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر لسباحة الصدر في بطولة أوروبا

سجل الروسي كليمنت كوليسنكوف رقما قياسيا عالميا جديدا لسباق 50 مترا ظهرا ليفوز بالسباق الذي أقيم اليوم السبت 4 آب/ أغسطس ضمن بطولة أوروبا للسباحة في جلاسجو.

وحقق السباح البالغ من العمر 18 عاما 24 ثانية ليختصر 0.04 ثانية من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم البريطاني ليام تانكوك في بطولة العالم في روما عام 2009. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.