السفير الروسي في بريطانيا يتطلع للقاء وزير الخارجية البريطانية

أعرب السفير الروسي في بريطانيا، ألكساندر ياكوفينكو، اليوم السبت، إنه يتطلع للقاء وزير الخارجية البريطانية، جيريمي هانت، قريبا.

موسكو — سبوتنيك. وقال ياكوفينكو، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، "لقد تلقيت خطابا من وزارة الخارجية البريطانية يفيد بأن وزير الخارجية البريطاني يرغب في لقائي".

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth إلغاء زيارة جونسون لن يؤثر كثيرا على العلاقات الروسية-البريطانية

وأضاف: "أعتقد أن مثل هذا اللقاء قد يتم الترتيب له قريبا"، مشيرا إلى أن تحديد موعد اللقاء يعود إلى الجانب البريطاني.

وكانت حادثة تسمم سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد أثارت أكبر أزمة في العلاقات الروسية البريطانية في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".