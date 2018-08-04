السفير الروسي في بريطانيا يتطلع للقاء وزير الخارجية البريطانية

موسكو — سبوتنيك. وقال ياكوفينكو، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، "لقد تلقيت خطابا من وزارة الخارجية البريطانية يفيد بأن وزير الخارجية البريطاني يرغب في لقائي".
وكانت حادثة تسمم سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد أثارت أكبر أزمة في العلاقات الروسية البريطانية في السنوات الأخيرة.
يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي.
ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".
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