السفير الروسي في بريطانيا: الدول الخارج الكتلة الغربية لا يثقوا بالرواية البريطانية المتعلقة بقضية سالزبوري

قال السفير الروسي في بريطانيا، ألكساندر ياكوفينكو، أن من بين ممثلي الدول الخارج الكتلة الغربية، لا أحد يثق بالرواية البريطانية المتعلقة بقضية سالزبوري.

موسكو — سبوتنيك. وأضاف ياكوفينكو، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"،:"أقوم بجمع سفراء كافة الدول كل أسبوعين واطلعهم على تطورات القضية، وعلي أن أقول أنه، بالطبع بعيدا عن ما يعرف بالكتلة الغربية، والمكونة من 35 دولة، فقد القليل يصدق في رواية المملكة المتحدة".

© REUTERS / Phil Noble السفير الروسي في بريطانيا: طرد الدبلوماسيين الروس من بريطانيا يعقد أعمال السفارة

وعثرت الشرطة البريطانية على ضابط الاستخبارات الروسي السابق ​سيرغي سكريبال​ وابنته يوليا بعد أن فقدا الوعي إثر تعرّضهما لهجوم مسمم في سالزبوري، في الرابع من شهر آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234". وقامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

هذا وكانت روسيا قد تقدمت بعدة أسئلة في آذار/مارس الماضي، إلى الجانب البريطاني بشأن قضية سكريبال، ونشرت وزارة الخارجية الروسية الأسئلة التي أرسلتها السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بقضية سكريبال، التي تحاول لندن إلصاقها بموسكو.