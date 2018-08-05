هل موافقة السعودية على افتتاح مكتب يدير المصالح الإيرانية لديها، يعتبر خطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين؟

نعم 45.5% (20)

لا 54.5% (24) صوتوا: 44 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي