روسيا تهيمن على السباحة التوقيعية في بطولة أوروبا

واصلت روسيا سيطرتها على منافسات السباحة التوقيعية، في بطولة أوروبا، عندما نالت لقبها الثالث على التوالي، السبت، رغم مشاكل مياه حمام السباحة.

وبحسب وكالة رويترز، نال الفريق الروسي ذهبية الفرق، بقيادة إنستاسيا إرخيبوفسكايا، وإنستاسيا باياندينا، وداريا باياندينا، ومارينا جوليادكينا، وفيرونكا كالينينا، وبولينا كومار، وماريا شوروتشكينا، ودارينا فاليتوفا، وميخائيلا كالانتشا.

لكن الفوز لم يكن سهلا للفريق المتوتر، الذي عانى من مشاكل بسبب حمام السباحة.

وقالت شوروتشكينا "عملنا بجد طيلة العام وأشعر بالإرهاق.. ربما بسبب اقتراب العام من النهاية، والحصول على عطلة، تتراجع طاقتنا".

وعند سؤالها عن مياه حمام السباحة، قالت "هل تشاهدوني؟ لدي احمرار في عيني.. الظروف كانت سيئة بسبب الكلور في المياه".

وأضافت زميلتها كومار "نسبة الكلور كانت عالية للغاية، ربما أكثر من أمس، لم أستطع رؤية زميلاتي.. كل ما كان يمكنني رؤيته هو اللون الأبيض".

وجاءت أوكرانيا في المركز الثاني، أمام إيطاليا.