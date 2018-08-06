مسابقة "ستينين" تعلن أسماء أفضل المصورين الشباب لعام 2018

أما عن الفائزين بالجوائز الأولى في فئة "الأخبار الرئيسية"، فقد حازت جوستين سوليفان من جنوب أفريقيا مع صورة "المواجهة"، والتي تظهر كيف أن ضابطا في سلك الشرطة يصوب سلاحه نحو ثلاثة ممن يمارسون الصيد غير المشروع، وهم يختبئون تحت الطاولة. وكذلك لويس تاتو من إسبانيا مع سلسلة من الصور عن "الاضطرابات في كينيا بعد الانتخابات".

في فئةمنحت الجائزة الأولى لأعمال تم تصويرها من خلال طائرة مسيرة لحقل من التوت مع صورة، من قبل سيرغي غابون من بيلاروسيا. وسلسلة صورللمواطنة الروسية أليونا كوتشيتكوفا، وهذا العمل يحكي عن تقرير وثائقي من نضالها الدراماتيكي مع مرض السرطان.

المركز الأول في فئة "الرياضة"، من نصيب تيسير المهدي من العراق مع الصورة "الرغبة في العيش"، حيث تجسد هجوما للاعب كرة قدم شاب قد بترت ساقه، والإيطالي إندريا ألآي لسلسلة صور "أولتراس" حول فريق تيفوسي من "ألبينغا كالتشيو" من بلدة يغوريا الصغيرة.

وفي فئة "لوحة بطل من زماننا"، فقد كان الفوز من نصيب العمل الذي تم تصويره في يامال من قبل عوديد واغينشتين من إسرائيل، وهي صورة وحيدة لفتى صغير من بدو "نينيتس" — "الزهرة". وسلسلة الصور شيفا خادم من إيران "التوائم".

وفي هذا الإطار أشار ألكسندر شتول مدير قسم الصور في وكالة "روسيا سيغودنيا"، قائلا:

"تتوسع في كل عام جغرافيا المشاركين ويزداد عددهم في هذه المسابقة، حيث وصلنا هذا العام نحو ستة آلاف صورة من 77 دولة، وهو رقم قياسي. وهنا يستجيب المصورون الصحفيون الشباب بدقة شديدة لأهم وأدق ما يحدث في حياة الناس والبلدان والعالم ككل. في الوقت نفسه، تم تكريس العديد من الصور للقضايا الاجتماعية في سابقة لم تحدث من قبل. ومما يدعو للسرور هو أن نوعية الأعمال التي أرسلت توضح اتجاهاً إيجابياً، تحصل المنافسة من خلال ذلك على استجابة قوية في مجتمع المحترفين والهواة".

© Sputnik . zahraa al-amir دول جديدة تنضم لمسابقة ستينين

ولعبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية في العالم، وكذلك مجموعة شنغهاي الإعلامية الموحدة وشبكة الميادين الإعلامية العربية، دور الشركاء الأساسيين للمسابقة.

وفي هذا العام تم منح اثنين من المصورين المحترفين الإيرانيين جوائز خاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر "للحصول على صورة إنسانية". وفي فئة "صورة وحيدة" منحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جائزة للمصور أوميد وهاب زاده لصورة "الهجوم الإرهابي في طهران"، التي تظهر كيف تم إنقاذ صبي وهو في العامين من عمره من نافذة مبنى البرلمان بعد الهجوم الإرهابي في طهران في حزيران/يونيو لعام 2017. وفي فئة "السلسلة" تميز يونس هاني سومي سوفلاي لصورة تقرير صحفي باسم "وتعود الحياة"، والتي تحكي عن الحياة اليومية للمتضررين في زلزال العام الماضي في محافظة كرمنشاه، التي قتل فيها نحو 600 شخص وتم تدمير أكثر من 30 ألف منزل.

وفي هذا السياق يقول ماغني بارث رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في روسيا وبيلاروسيا ومولدوفا:

"يتيح لنا التصوير الفوتوغرافي أن نرى التنوع الكبير الذي يتميز به عالمنا، بكل جماله وتعقيده ومآسيه. نحن نرى في الأعمال المرسلة إلى المسابقة، تلك الصعوبات التي يواجهها العالم الحديث، وفي نفس الوقت جماله الخلاب. ولكن من المهم دون أدنى شك هو أن الإنسان هو جوهر العمل الفوتوغرافي في كل صورة تقريبا، حيث يدور الحديث عن مصيره، وعن تحدياته وتغلبه على الصعوبات، والرغبة في تغيير حياة الناس إلى الأفضل. ونحن في هذا العام نقدم جائزة خاصة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتلك الأعمال، التي منحت أبطالها —بحسب رأينا- إمكانية التعبير والصراخ وحتى البكاء على قصص الشجاعة والصبر والتضحية بالنفس".

وقد منحت مجموعة شنغهاي الإعلامية وشبكة الميادين الإعلامية العربية المواطن العراقي تيسير مهدي الفائز في فئة "الرياضة" جائزة خاصة لصورة "الرغبة في العيش".

في حين قال تشيو شين رئيس مجموعة شنغهاي الإعلامية:

© Sputnik . Igor Russak ممثلون من 40 بلدا يتنافسون من أجل الحصول على جائزة مسابقة "ستينين"

"تعتبر وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" شريكا استراتيجيا لمجموعة شنغهاي الإعلامية المتحدة، حيث يروج الأطراف عمليا لتعزيز التعاون الشامل. وهذا هو العام الثالث على التوالي، حيث تقدم مجموعة شنغهاي الإعلامية الدعم لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها وكالة "روسيا سيغودنيا"، وتنشئ جائزة خاصة. إلى جانب هذا، يقوم الطرفان معاً بتنظيم معرض لأعمال الفائزين في المسابقة في شنغهاي. وقد أصبحت مسابقة الصور، على مدى أربع سنوات، منبرا لاكتشاف أسماء جديدة في معايير التصوير الصحفي وعاملا مقيما لتحديد معايير نوعية التصوير الفوتوغرافي الوثائقي. وعليه فإنه من دواعي سرور مجموعة شنغهاي الإعلامية المساهمة في نمو ونجاح المصورين الصحفيين الشباب".

ويشير غسان بن جدو رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين، قائلا:

"تعتبر شبكة الميادين أنه من واجبها أن تحيي ذكرى المصورين الصحفيين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجباتهم المهنية، مما يعكس الواقع كما هو. إن قناة الميادين العربية تدعم مسابقة أندريه ستينين، وذلك لأنها، بصدق وبطريقة مهنية، تؤدي مهمتها في الدفاع عن حقوق المظلومين، وتظهر التضامن مع الإنسان دائما وفي كل مكان".

يشار إلى أن القائمة الكاملة للفائزين في المسابقة منشورة في الموقع stenincontest.ru علما أن حفل الافتتاح وعرض أعمال الحائزين على الجوائز سينعقد في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، خلال احتفال رسمي في موسكو. كما سيتم الإعلان هناك عن صاحب الجائزة الكبرى.

عن المسابقة

تضع مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي نصب اهتمامها دعم المصورين الشباب وتوجيه انتباه الجمهور إلى قضايا التصوير الصحفي الحديث. وهذه المسابقة هي منصة للمصورين الشباب الموهوبين، ممن يتمتعون بمشاعر حساسة ومفتوحة على كل شيء جديد، حيث يسترعي انتباهنا إلى الناس والأحداث التي تجري من حولنا.

في عام 2018 شملت لجنة التحكيم للمسابقة ممثلي وكالات الأنباء العالمية الرائدة مثل وكالة AFP في فرنسا، ووكالة الأناضول في تركيا، ووكالة أنباء المكسيك (المكسيك)، وكذلك المصورين البارزين والمحررين المصورين من جميع أنحاء العالم. وقد ترأس لجنة التحكيم أحمد سيل، رئيس قسم التصوير في وكالة الأناضول من تركيا.

الشركاء الإعلاميون المحليون للمسابقة هم: الموقع الاعلامي الاخباري Вести.Ru، وقناة التلفزيون الحكومية الروسية "روسيا والثقافة"، والموقع الاعلامي جوردوم وموقع Russian Photo.

أما الشركاء الإعلاميين الدوليين للمسابقة فهم: وكالة الأنباء وراديو سبوتنيك، ووكالة أنباء Askanews، والمؤسسة الاعلامية القابضة Independent Media، ووكالة Notimex، وقناة وموقع RT، وThe Royal Photographic Society، Shanghai United Media Group (SUMG)، ومنصة معلومات متعددة الوظائف TeleSUR، والموقع الإلكتروني China Daily، ومجلة Frontline، ووكالة الأنباء PNA، ووكالة وموقع اليوم السابع، وموقع The Paper الإلكتروني ووكالة الأنباء Bernama، ومؤسسة الإذاعة والبث الوطنية Radio Republik Indonesia، ووكالة الأنباء Antara، وقناة الميادين.

ويعتبر الشركاء الإعلاميين القطاعيين للمسابقة كلا من: أكاديمية الصور، ووكالة GeoPhoto، وموقع Photo-study.ru، واتحاد الصحفيين في موسكو، واتحاد المصورين في روسيا، ومدرسة الفنون الافتراضية، والموقع الاعلامي YOung JOurnalists ومهرجانات Kolga Tbilisi Photo و"Fotoistanbul".