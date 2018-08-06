روسيا: الدفاع الجوي يجري عمليات إطلاق صواريخ "إس-400" في المنطقة العسكرية الشرقية

أعلن المكتب الصحفي التابع للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، في بيان، أن قوة الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية، أجرت في حقل التدريب "كابوستين يار" في منطقة أسترخان، عمليات إطلاق صواريخ لمنظومة إس-400.