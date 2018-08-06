الخارجية الروسية تكشف تفاصيل جديدة عن وظيفة ستيفن سيغال

أصبح الممثل الروسي الأمريكي، ستيفن سيغال، ممثلا لوزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية — الأمريكية يوم أمس السبت، وذلك من دون أي مقابل مالي.

© Sputnik . Evgeny Biyatov "مفاجأة" بشأن وظيفة ستيفن سيغال في الخارجية الروسية

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عن الوظيفة "إنها وظيفة اجتماعية سياسية، كما أنه سيكون ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية- الأمريكية، وتتمثل المهمة في المساهمة في زيادة تطوير العلاقات الروسية الأمريكية في المجال الإنساني، بما في ذلك التفاعل في مجال الثقافة والفن والتبادل بين الجمهور والشباب، وما إلى ذلك".

وأضافت الوزارة في بيان صادر، اليوم الاثنين، أوضحت خلاله تفاصيل أكثر عن وظيفة النجم الهوليوودي، "المنصب الجديد لستيفان سيغال سيكون هدفه تسهيل وتطوير وتنفيذ مشاريع ثنائية مختلفة بين روسيا والولايات المتحدة".

كما جاء في البيان: "سيكون للممثل دور في تنظيم نشاطات على أراضي روسيا وخارجها، بالإضافة إلى محاولته لتقوية العلاقات الأمريكية الروسية على مستوى الثقافة والتاريخ والإرث المشترك، ما سيعزز التواصل بين شعوب البلدين".