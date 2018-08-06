بالفيديو... مناورة برية حية لدبابات الجيش الروسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر مناورات عسكرية برية تابعة للقوات المدرعة الروسية التابعة لوحدة الأورال، وجرت المناورات في منطقة تشيليابينسك.

© Sputnik . Nikolay Chijnyak بالفيديو...مناورة للقوات الخاصة الروسية في سوريا

وبحسب الدفاع الروسية، شارك في المناورة العسكرية حوالي سبعة آلاف جندي، وطائرات "سو-24"، بالإضافة إلى مروحيات عسكرية من نوع "مي-8" و"مي-24".

وكما شاركت في المناورة دبابات ومدرعات عسكرية من أنواع مختلفة.

وأظهر مقطع الفيديو المئات من الدبابات التي تتقدم بالإضافة إلى دعم جوي لها، هذا عدا عن الدعم الجوي والصاروخي من خلال راجمات الصواريخ.