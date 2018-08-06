روسيا تستخدم منظومات صواريخ "إسكندر" لضرب العدو في جبال أوسيتيا الجنوبية

أعلن مدير المكتب الصحفي للدائرة العسكرية الجنوبية، العقيد فاديم أستافيف، اليوم الإثنين، أن أطقم مجمعات العمليات التكتيكية لوحدة الصواريخ "إسكندر- إم" التابعة لوحدة صواريخ الجيش الثامن والخمسين المتمركزة في أوسيتيا الشمالية، ضربت منطقة لتمركز عدو افتراضي في وادي بسلسلة جبال ماسيف على أراضي أوسيتيا الجنوبية.

© Sputnik . Igor Ageyenko بدء تدريبات عسكرية بمشاركة أنظمة "اسكندر" الصاروخية بالشرق الأقصى الروسي

روسيا — سبوتنيك . وقال أستافيف للصحفيين: "تم نقل إحداثيات تمركز تجمع عسكري لعدو افتراضي من نقطة مراقبة متقدمة لقوات الدائرة العسكرية الجنوبية المنتشرة في ميدان "دزارتزمي" للتدريب وتم على الفور تسليمها لموقع قيادة الصواريخ من خلال الاتصالات العسكرية السرية".

ووفقا لقرار القائد العام لقوات الدائرة العسكرية الجنوبية، الفريق أول ألكسندر دفورنيكوف، تقوم التشكيلات المشتركة والوحدات العسكرية لمجموعة الأسلحة المشتركة، المتمركزة في شمال القوقاز، والوحدات الجوية التابعة للقوة الجوية ووحدة الدفاع الجوي بأداء مهام التدريب والقتال في خطة واحدة على أراضي ميادين اختبار الأسلحة، التي تقع على جانبي سلسلة جبال القوقاز.

هذا ونُفذت عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية من أراضي موقع اختبار الأسلحة المشتركة في"سيرنوفودسكي" بإقليم ستافروبول كجزء من العملية التكتيكية المشتركة.

سيتم تقييم نتيجة تفاعل الوحدات من قبل قائد الدائرة، ويشارك في التدريبات المشتركة أكثر من 2000 عسكري، ونحو 400 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.