مسؤول روسي: روسيا لم تتدخل في انتخابات دول أخرى

صرح عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، سيرغي جيليزنياك، اليوم الإثنين، بأن روسيا لم تتدخل أبداً في انتخابات دول أخرى.

موسكو — سبوتنيك. وقال جيليزنياك خلال لقاء مع السيناتور الأمريكي، راند بول: "نحن منفتحون تماما للبحث المهني في أي موضوع، بما في ذلك اتهامنا بالتدخل في انتخابات دول أخرى، لأن روسيا لم تفعل ذلك أبدا. هذا ليس جزءا من فلسفتنا".

© REUTERS / Maxim Shemetov موسكو: هستيريا التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية تقوض العلاقات بين البلدين

وأضاف النائب بأن روسيا تحترم استقلال الدول الأخرى مثلما تحترم استقلالها "وبناء على هذا، نحن ضد التدخل في الإجراءات السياسية للدول الأخرى".

يذكر أن البرلمانيين الروس يلتقون، اليوم الإثنين، في موسكو مع وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يضم إضافة إلى راند بول، عضو مجلس النواب في المجلس التشريعي لولاية تكساس، بيتر غتلر ورئيس معهد كاتون، دون هفاينس. ويعد هذا اللقاء الثاني للبرلمانيين الروس والأمريكان، فقد زار وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري، ريتشارد شيلبي، روسيا في الفترة من 30 يونيو/ حزيران إلى 5 يوليو/ تموز، وأجرى عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الروس في سان بطرسبورغ وموسكو.