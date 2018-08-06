تعيين سفير جديد لجامعة الدول العربية في موسكو

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "باشر السفير جابر حبيب جابر مهامه رئيسا لبعثة جامعة الدول العربية في موسكو، بعد مرور عامين كان المنصب خلالهما شاغرا".
والسفير الجديد للجامعة العربية حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من المملكة المتحدة. وانخرط لسنوات طويلة في العمل الأكاديمي في جامعات العراق، قبل أن ينتخب في العام 2004 رئيسا لمجمع العلوم السياسية في العراق.
وفي 2006 انتخب عضوا في البرلمان العراقي لدورتين متتاليتين، وكان أحد أعضاء لجنة مراجعة الدستور العراقي، ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان.
ودخل السلك الدبلوماسي في العام 2012 سفيرا لبلاده في واشنطن. وشغل بعد ذلك منصب السفير في كل من تونس وفيننا، قبل أن يقع اختيار جامعة الدول العربية عليه ليشغل منصب رئيس بعثتها في موسكو.
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