تعيين سفير جديد لجامعة الدول العربية في موسكو

أفاد مصدر في المكتب الإعلامي لبعثة جامعة الدول العربية في موسكو، عن وصول السفير الجديد للجامعة، جابر حبيب جابر، ومباشرته لمهامه.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "باشر السفير جابر حبيب جابر مهامه رئيسا لبعثة جامعة الدول العربية في موسكو، بعد مرور عامين كان المنصب خلالهما شاغرا".

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وأوضح المصدر أنه "ينتظر أن يسلم السفير جابر وهو من الجمهورية العراقية، نسخة من أوراق اعتماده في وزارة الخارجية الروسية خلال الأسابيع المقبلة".

والسفير الجديد للجامعة العربية حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من المملكة المتحدة. وانخرط لسنوات طويلة في العمل الأكاديمي في جامعات العراق، قبل أن ينتخب في العام 2004 رئيسا لمجمع العلوم السياسية في العراق.

وفي 2006 انتخب عضوا في البرلمان العراقي لدورتين متتاليتين، وكان أحد أعضاء لجنة مراجعة الدستور العراقي، ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان.

ودخل السلك الدبلوماسي في العام 2012 سفيرا لبلاده في واشنطن. وشغل بعد ذلك منصب السفير في كل من تونس وفيننا، قبل أن يقع اختيار جامعة الدول العربية عليه ليشغل منصب رئيس بعثتها في موسكو.