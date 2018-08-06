الخارجية الروسية تحظر دخول مسؤول المكتب السياسي لوزير الخارجية اليونانية

أعلن مصدر في دوائر الحكومة اليونانية، أن الإجراءات الردية التي أعلنتها روسيا على تصرفات اليونان تؤثر على مسؤول المكتب السياسي لوزير خارجية اليونان غيورغوس ساكيللاري.

© Sputnik . Aleksei Kudenko غروشكو: روسيا تعتزم اتخاذ تدابير ردية على طرد دبلوماسيينا من اليونان ولكل شيء وقته

أثينا — سبوتنيك . وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": إن روسيا تطرد الممثل التجاري في السفارة اليونانية في موسكو، وكذلك مسؤول خدمات الاتصالات في السفارة".

وأضاف المصدر: "بالإضافة إلى ذلك، تحظر دخول مسؤول المكتب السياسي لوزير الخارجية اليونانية غيورغوس ساكيللاري".

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، أعلن أن بلاده تعتزم اتخاذ تدابير ردية على طرد الدبلوماسيين الروس من اليونان، مشيرا إلى أن "كل شيء سيكون في حينه".

وذكر الدبلوماسي الروسي: "ستكون هناك تدابير ردية، كل شيء في حينه".