ميدفيديف: فكرة التوقيع على معاهدة الأمن الأوروبي يمكن إحيائها دائما

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، إن فكرة التوقيع على معاهدة الأمن الأوروبي، يمكن إحيائها دائما في حال وجود رغبة بذلك.

© Sputnik . Alexander Astafyev ميدفيديف يبحث مع يلدريم بناء محطة الطاقة النووية والتيار التركي

موسكو — سبوتنيك . وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" ردا على سؤال حول مبادرة التوقيع على معاهدة الأمن الأوروبي: "نعم، لا شيء ينسى في الحياة الدولية، كل شيء يمكن إحيائه، في حال وجود رغبة بذلك".

وأضاف: "قطعنا شوطا كبيرا على الرغم من صراع أغسطس 2008، وتمكنا من الارتقاء فوق هذه المشاكل".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك مع بلدان الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وفرنسا، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا، وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.