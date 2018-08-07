ميدفيديف: القدرات العسكرية للناتو بما في ذلك "الثالوث النووي" تستهدف روسيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تنظر إلى روسيا على أنها عدو محتمل، وقدراتها العسكرية، بما فيها الثلاثي النووي، يستهدف روسيا.





وأضاف: "الآن لا يوجد وضع بحيث هناك كتلتان في حالة مواجهة، مباشرة، أو بالواقع، صراع، كما كان الأمر أثناء وجود حلف وارسو وحلف الناتو"، مشيرا إلى أن الناتو لا يزال يواصل عمله، وحلف الناتو ليس موجود فحسب، بل يتوسع، ويحاول إشراك المزيد والمزيد من الدول لحلف شمال الأطلسي".





يذكر أن الحلف كان قد أوقف كل التعاون العملي والعسكري مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. في 1 نيسان/ أبريل من عام 2014، ومع ذلك قررت إبقاء قنوات اتصال مفتوحة في اللجنة التنظيمية النووية على مستوى السفراء وما فوق.