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03:05 07 أغسطس/ أب 2018
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    الناتو

    ميدفيديف: القدرات العسكرية للناتو بما في ذلك "الثالوث النووي" تستهدف روسيا

    NATO
    روسيا
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    أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تنظر إلى روسيا على أنها عدو محتمل، وقدراتها العسكرية، بما فيها الثلاثي النووي، يستهدف روسيا.

    دميتري ميدفيديف
    © Sputnik . Ekaterina Shtukina
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    موسكو — سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "شهدنا انهيار الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو، بالوقت نفسه بقي حلف شمال الأطلسي، الذي يحاول محاصرة الاتحاد الروسي من جميع الجهات. الأمر لا يتعلق بأن شخصا ما يحب أو لا يحب القيادة السياسية لروسيا، والأمر لا يتعلق ببعض المبادئ الإيديولوجية أو الاختلاف في القيم، بل الأمر يتعلق بأشياء بسيطة واضحة تماما لأي شخص عادي".

    وأضاف: "الآن لا يوجد وضع بحيث هناك كتلتان في حالة مواجهة، مباشرة، أو بالواقع، صراع، كما كان الأمر أثناء وجود حلف وارسو وحلف الناتو"، مشيرا إلى أن الناتو لا يزال يواصل عمله، وحلف الناتو ليس موجود فحسب، بل يتوسع، ويحاول إشراك المزيد والمزيد من الدول لحلف شمال الأطلسي". 

    يذكر أن الحلف كان قد أوقف كل التعاون العملي والعسكري مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. في 1 نيسان/ أبريل من عام 2014، ومع ذلك قررت إبقاء قنوات اتصال مفتوحة في اللجنة التنظيمية النووية على مستوى السفراء وما فوق.

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    الكلمات الدلالية:
    الناتو, الاتحاد الأوربي, الناتو, روسيا
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