ميدفيديف: روسيا ليست ضد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع جورجيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، إن روسيا ليست ضد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع جورجيا، ومستعدة لبناء اتصالات مع الحكومة الجديدة في البلاد.

موسكو — سبوتنيك . وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت":" نحن مستعدون لبناء علاقات مع القيادة الجديدة [إيا كانت أسمائهم، وانتماءاتهم الحزبية]. العلاقات الدبلوماسية يمكن استعادتها، وليس نحن الذي دمرها، وإذا الزملاء الجورجيون مستعدون لاستعادتها، فإننا بطبيعة الحال لن نعارض".

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجورجيا، قطعت خلال شهر أغسطس/آب عام 2008، بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، فيما يعتبر ممثلو الحكومة الجديدة في جورجيا، أن عملية تطبيع العلاقات مع روسيا، واحدة من أولوياتهم، بعد أن قدموا إلى السلطة خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها جورجيا، في أكتوبر/تشرين أول 2012.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوار مستمر في الوقت الحالي بين روسيا وجورجيا، في إطار مناقشات جنيف واللقاءات الدورية بين أباشيدزه وكاراسين، والتي تعقد في براغ، وتبحث أيضا في استئناف العلاقات ضمن مجالات، التجارة، والنقل، والتعاون الثقافي والإنساني، وغيرها من المجالات التي تهم البلدين.