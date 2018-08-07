دعوة من أوسيتيا الجنوبية لبوتين ولافروف بمناسبة عيد الاستقلال

أعلن سفير روسيا لدى أوسيتيا الجنوبية، مارات كول أحمديوف، أن سلطات أوسيتيا الجنوبية وجهت دعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى العاشرة لاستقلال الجمهورية.

© Sputnik . Dmitry Korobeynikov روسيا تستخدم منظومات صواريخ "إسكندر" لضرب العدو في جبال أوسيتيا الجنوبية

تسخينفال — سبوتنيك . وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "الجانب الأوسيتي الجنوبي دعا الكثير من المسؤولين الروس، على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية"، مؤكدا أنه "يتم الآن في موسكو، اتخاذ قرار بشأن من سيشارك في المراسم الاحتفالية في 26 آب/أغسطس".

جدير بالذكر أن روسيا اعترفت في آب/أغسطس 2008، باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين كانتا تسعيان إلى الاستقلال عن جورجيا منذ تسعينيات القرن الماضي، ودخلت كل واحدة من الجمهوريتين في نزاع مسلح مع جورجيا، في آب/أغسطس 2008 استمر 5 أيام.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجورجيا قطعت خلال شهر أغسطس/آب عام 2008، بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، فيما يعتبر ممثلو الحكومة الجديدة في جورجيا، أن عملية تطبيع العلاقات مع روسيا، واحدة من أولياتهم، بعد أن قدموا إلى السلطة خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها جورجيا، في أكتوبر/تشرين أول 2012.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوار مستمر في الوقت الحالي بين روسيا وجورجيا، في إطار مناقشات جنيف واللقاءات الدورية بين نائب وزير الخارجية الروسية، غريغوري كاراسين، والممثل الخاص لرئيس الوزراء الجورجي لشؤون تسوية العلاقات مع روسيا، زوراب أباشيدزي والتي تعقد في براغ، وتبحث أيضاً في استئناف العلاقات ضمن مجالات، التجارة، والنقل، والتعاون الثقافي والإنساني، وغيرها من المجالات التي تهم البلدين.