نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع سلطات باكستان الأمن الإقليمي والتعاون العسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، ناقش مع سلطات باكستان الأمن الإقليمي والتعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان الوزارة: "ناقش الاجتماع بالتفصيل طيفا واسعا من التعاون العسكري الثنائي الروسي الباكستاني، بما في ذلك التعاون حول أنواع وأشكال القوات المسلحة الروسية".

© AFP 2018 / Ilmars Znotins روسيا تتابع بدقة مناورات "نوبل بارتنر" العسكرية

بالإضافة إلى ذلك، أجرى الفريق أول فومين خلال الزيارة عددا من الاجتماعات مع القيادة العسكرية — السياسية لباكستان.

وأضاف البيان: "جرى تبادل حيوي في وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي، ووضع وآفاق التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والفنية — العسكرية.

وتم تأكيد تعميق الحوار وتطوير الاتصالات في مجال الدفاع".