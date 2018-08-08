موسكو تسجل رقما قياسيا باستخدام الدراجات الهوائية

صرح نائب عمدة العاصمة الروسية بشأن قضايا النقل، مكسيم ليكسوتوف، أنه تم إجراء ما يقرب من 2.5 مليون رحلة بمساعدة شبكة محطات تأجير الدراجات في موسكو للموسم الحالي، وهذا العدد من الرحلات هو رقم قياسي طوال فترة تأجير الدراجات الهوائية في المدينة.

موسكو-سبوتنيك. وقال ليكسوتوف، لوكالة "سبوتنيك": "تم تحطيم الرقم القياسي لعدد الرحلات على الدراجات في المدينة، وذلك طوال فترة تأجير الدراجات الهوائية في موسكو — لم ينته الموسم بعد وقد قام المستخدمون بالفعل بحوالي 2.5مليون رحلة".

وبالمقارنة بعام 2017، جرى استخدام الدراجات الهوائية المستأجرة 2.4 مليون مرة".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich موكب الدراجات الليلي الرابع يقام اليوم السبت في وسط موسكو

وأشار إلى أن هذا النمو تم تسهيله من خلال توسيع شبكة تأجير الدراجات ليس فقط في المركز، ولكن أيضا في المناطق البعيدة في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لرئيس القسم، فقد حل على موسكو الطقس الجيد، ولهذا السبب يختار السكان الدراجات ليس فقط للنزهة، ولكن أيضا كبديل للنقل العام.

واختتم نائب عمدة العاصمة: "تفتتح محطات جديدة بالقرب من المترو وخط موسكو الدائري، وكذلك في المناطق الشعبية بالمدينة، لذلك مع كل موسم يصبح أكثر ملاءمة استخدام الدراجة الهوائية كوسيلة نقل.

بالنسبة لسكان وضيوف موسكو، هناك 430 محطة تعمل الآن تضم أكثر من 4000 دراجة".