تسهيل الحصول على الجنسية الروسية لفئات معينة من المواطنين الأجانب

يعتقد مؤلفو مشروع القانون أن التعديلات على التشريع ستيسر الانتقال إلى روسيا للمواطنين الذين يعيشون في الخارج.

قدمت الحكومة إلى الدوما (مجلس النواب) الروسي مشروع قانون يسمح للرئيس بتسهيل الحصول على الجنسية الروسية لأغراض إنسانية لفئات معينة من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية. ويقترح إدخال تعديلات في القانون "حول الجنسية الروسية"، بحسب روسيسكي ديالوغ.

© Sputnik . Vitaliy Ankov تعديل جديد للحصول على الجنسية الروسية

ووفقا لمشروع القانون، فإن الإجراءات المبسطة ستكون لـ"مواطنينا الذين يعيشون في البلدان التي فيها مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية، حيث تجري صراعات مسلحة، ويتم تغيير النظام السياسي فيها".

ويعتقد واضعو المشروع أن التعديلات المذكورة أعلاه سوف تسهل للمواطنين الذين يعيشون في الخارج الانتقال إلى روسيا وسوف تساعد على حماية حقوقهم بفعالية أكبر.

وتشير الوثيقة إلى أن شرط وجود إقامة لدى الراغبين بالحصول على الجنسية يعتبر عائقا أمام استلام الجواز الروسي. وتبين هذا من تجربة المواطنين الأوكرانيين الذين وصلوا بشكل عاجل إلى روسيا.

وقال رئيس لجنة تطوير المجتمع المدني في مجلس الدوما، سيرغي غافريلوف إن "هذه إشارة واضحة للمواطنين بأننا سعداء بأن نراهم في بلدهم ومرحب بمساهمتهم في الاقتصاد".