أول تعليق رسمي روسي على الخلافات السعودية الكندية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال حول تدهور العلاقات بين كندا والمملكة العربية السعودية، أن موسكو تأمل أن تتمكن السعودية وكندا من التفاوض بطريقة حضارية للتغلب على أي خلاف بينهما.

وقالت في بيان لها: "نحن ندافع بثبات عن احترام حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية الوطنية والتقاليد القائمة منذ أمد بعيد في هذه أو تلك البلاد. ونعتبر أنه غير مقبول في هذا الصدد تسييس قضايا حقوق الإنسان".

© AP Photo / Hassan Ammar في تطور سريع للأزمة... قرار جديد من السعودية ضد كندا

ووفقا لأقوال زاخاروفا، فإن السعودية "التي بدأت بالسير باتجاه التحول الاجتماعي والاقتصادي على نطاق واسع، تملك الحق السيادي في اتخاذ القرار في كيفية المضي قدما في هذا المجال".وأضافت: "ونعرب عن أملنا في أن تتمكن السعودية وكندا من الاتفاق بشكل حضاري لتخطي الخلافات بينهما".

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قد أعربت عن قلقها الشديد، الخميس الماضي، إزاء المعلومات حول اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي ودعت إلى إطلاق سراحها.

وقامت الخارجية السعودية بعد التصريحات الكندية بسحب سفيرها من أوتاوا وطرد السفير الكندي من الرياض.