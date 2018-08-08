إلغاء محتمل للتأشيرات بين روسيا وتركيا قد يضاعف عدد السياح الأتراك إلى روسيا

موسكو —سبوتنيك. وتوقع أن يصل عدد السياح الأتراك القادمين إلى روسيا في العام الحالي إلى أكثر من 200 ألف سائح.
وتابع شبيلكو قوله:"وحتى مع نظام التأشيرات أعتقد أن الحركة السياحة من تركيا إلى روسيا سترتفع، وستتجاوز 200 ألف سائح في هذه السنة".
كما توقع شبيلكو أن إلغاء التأشيرات بين روسيا وتركيا بإمكانه أن يساهم في أن تتحول تركيا خلال سنتين إلى مجموعة أكثر الدول الخمس عالميا من ناحية عدد السياح القادمين إلى روسيا.
ومن ناحية أخرى أشار مستشار الثقافة والسياحة بالسفارة التركية لدى روسيا، جلال كيليتش، في المؤتمر ذاته إلى أن الجانب التركي يتوقع أن يزور تركيا "عدد كبير جدا " من السياح الروس، مضيفا مع ذلك أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي زار تركيا حوالي مليونين و400 ألف سائح روسي.
وتوقع المستشار التركي أن يصل إجمالي عدد السياح الروس القادمين من روسيا في العام الحالي إلى أكثر من 5 ملايين سائح.
والجدير بالذكر أن عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا في عام 2017 بلغ 4.7 مليون سائح.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)