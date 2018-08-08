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15:22 08 أغسطس/ أب 2018
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    فرقة شعبية روسية على الساحة الحمراء في موسكو

    إلغاء محتمل للتأشيرات بين روسيا وتركيا قد يضاعف عدد السياح الأتراك إلى روسيا

    © Sputnik . Evgenia Novozhenina
    روسيا
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    أعلن رئيس الاتحاد الروسي لقطاع السفر، سيرغي شبيلكو، اليوم الأربعاء، أن إلغاء محتمل للتأشيرات بين روسيا وتركيا بإمكانه أن يضاعف عدد السياح الأتراك القادمين إلى روسيا سنويا.

    موسكو —سبوتنيك. وتوقع أن يصل عدد السياح الأتراك القادمين إلى روسيا في العام الحالي إلى أكثر من 200 ألف سائح.

    طيران الإمارات
    © REUTERS /
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    وقال شبيلكو في مؤتمر صحفي، حول مهرجان تركيا في موسكو اليوم:"القطاع السياحي الروسي مهتم جدا في أن يكون نظام إلغاء التأشيرات بين روسيا وتركيا متبادلا. نحن بالفعل نعتقد أنه لا بد من إلغاء التأشيرات. حتى إذا اعتمدنا على تدفقات السياح الماضية، مثلا في الفترة ما بين 2010 و2012، فإنه من الممكن القول إن إلغاء التأشيرات بإمكانه بالتأكيد أن يرفع حجم الحركة السياحية من تركيا إلى روسيا على الأقل بضعفين، وأعتقد أن الرقم قد يصل إلى حوالي 350 —400 ألف سائح تركي في السنة، بدلا من 180 ألف سائح تركي في السنة الماضية".

    وتابع شبيلكو قوله:"وحتى مع نظام التأشيرات أعتقد أن الحركة السياحة من تركيا إلى روسيا سترتفع، وستتجاوز 200 ألف سائح في هذه السنة".

    كما توقع شبيلكو أن إلغاء التأشيرات بين روسيا وتركيا بإمكانه أن يساهم في أن تتحول تركيا خلال سنتين إلى مجموعة أكثر الدول الخمس عالميا من ناحية عدد السياح القادمين إلى روسيا.

    ومن ناحية أخرى أشار مستشار الثقافة والسياحة بالسفارة التركية لدى روسيا، جلال كيليتش، في المؤتمر ذاته إلى أن الجانب التركي يتوقع أن يزور تركيا "عدد كبير جدا " من السياح الروس، مضيفا مع ذلك أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي زار تركيا حوالي مليونين و400 ألف سائح روسي.

    وتوقع المستشار التركي أن يصل إجمالي عدد السياح الروس القادمين من روسيا في العام الحالي إلى أكثر من 5 ملايين سائح.

    والجدير بالذكر أن عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا في عام 2017 بلغ 4.7 مليون سائح.

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