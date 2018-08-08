تراجع الروبل أمام اليورو والدولار

انخفض سعر صرف الروبل، اليوم الأربعاء، بنسبة 2 في المئة تقريبا مقابل الدولار واليورو على خلفية تعزيز خطاب العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة، حيث ارتفع اليورو فوق 75 روبلا للمرة الأولى منذ 8 أيار/مايو، ويقترب الدولار من الوصول إلى 65 روبلا، وفقًا لبيانات بورصة موسكو.

موسكو — سبوتنيك. ارتفع سعر صرف اليورو للتداولات يوم الغد عند الساعة 14.11 بتوقيت موسكو بنسبة 1.22 — إلى 74.87 روبل، وسعر الدولار- بمقدار 1.09 كوبيك، ليصل إلى 64.59 روبل. هذا وفي وقت سابق خلال التداول، قفز اليورو بالفعل إلى 75.19 روبل، والدولار- إلى 64.88 روبل.

© Sputnik . Maxim Bogodvid سعر صرف الروبل يرتفع على خلفية الأخبار من البنتاغون

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كانوا قد قدموا إلى مجلس الشيوخ في الكونغرس مسودة قانون بمجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على ديون الدولة الجديدة لروسيا الاتحادية والمصارف المملوكة للدولة.

وفي مقابلة أجرتها وكالة "سبوتنيك"، أشار خبراء أمريكيون إلى أن صياغة هذه الوثيقة غامضة في ما يتعلق ببنوك الدولة- فقد يمكن أن تخفي وراءها كل من حجب الملكية المادية وأي معاملات بالدولار. وفسرت صحيفة "كوميرسانت" في مقالها، اليوم الأربعاء، هذا بالضبط بحظر الدفع بالدولار.