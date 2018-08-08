تراجع الروبل أمام اليورو والدولار

موسكو — سبوتنيك. ارتفع سعر صرف اليورو للتداولات يوم الغد عند الساعة 14.11 بتوقيت موسكو بنسبة 1.22 — إلى 74.87 روبل، وسعر الدولار- بمقدار 1.09 كوبيك، ليصل إلى 64.59 روبل. هذا وفي وقت سابق خلال التداول، قفز اليورو بالفعل إلى 75.19 روبل، والدولار- إلى 64.88 روبل.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كانوا قد قدموا إلى مجلس الشيوخ في الكونغرس مسودة قانون بمجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على ديون الدولة الجديدة لروسيا الاتحادية والمصارف المملوكة للدولة.
وفي مقابلة أجرتها وكالة "سبوتنيك"، أشار خبراء أمريكيون إلى أن صياغة هذه الوثيقة غامضة في ما يتعلق ببنوك الدولة- فقد يمكن أن تخفي وراءها كل من حجب الملكية المادية وأي معاملات بالدولار. وفسرت صحيفة "كوميرسانت" في مقالها، اليوم الأربعاء، هذا بالضبط بحظر الدفع بالدولار.
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