موسكو: بوتين تلقى رسالة من ترامب عبر القنوات الدبلوماسية

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه تم تسليم رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه لم يتم الإطلاع عليها بعد.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "فعلا تم تلقي رسالة عبر القنوات الدبلوماسية"، وتابع: "نتوقع أنها ستصل للإدارة الرئاسية خلال وقت قريب".

© Sputnik . Michael Klimentyev رسالة من ترامب إلى بوتين

وكان السيناتور الأمريكي راند بول، سلم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتشير الرسالة إلى أهمية التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة في محاربة الإرهاب.

وكتب بول على تويتر اليوم الأربعاء: " لي شرف كبير لنقل رسالة من الرئيس ترامب إلى إدارة الرئيس فلاديمير بوتين. تؤكد الرسالة على أهمية زيادة التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ، وتوسيع الحوار في المجال التشريعي، استئناف التبادل الثقافي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إنه تمكن من تحسين العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن جهته فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في جنوب أفريقيا، أنه دعا نظيره الأمريكي لزيارة موسكو، مشيرا إلى أنه مستعد للذهاب للقائه في واشنطن.

يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 يوليو/تموز الجاري.

وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهمه عدد من المعارضين السياسيين بخيانة المصالح الوطنية.