بوتين يؤيد تزويد جميع الطائرات الروسية بنظام "غلوناس"

وذكر روغوزين أن جميع السيارات، التي تباع في روسيا منذ بداية هذا العام، تزود بنظام "إيرا-غلوناس"، الذي يسمح بتتبع السيارات، لإرسال المساعدة عند الحاجة.

© Sputnik . Sergey Mamontov روسيا تمنح كازاخستان الوصول إلى إشارة "عسكرية" عبر نظام "غلوناس"

وقال روغوزين: "نقترح إدخال التعديل ذاته عند شراء شركات الطيران الروسية أو استئجار الطائرات الأجنبية الصنع، وخاصة المحلية الصنع، وتزويد تلك الطائرات بنظام " غلوناس "، وفي حالات خاصة بنظام "غلوناس- جي بي إس"، نقترح القيام بذلك بشكل قانوني".

وأشار إلى أن ذلك سيسمح تحديد نظام الملاحة بدقة أكبر من قبل الطاقم.

وأيد بوتين الاقتراح. وكلف روغوزين بالعمل على ذلك بالاشتراك مع الحكومة.

وأضاف روغوزين أن المطارات الروسية مجهزة بهذا النظام، إلا أن الطائرات، التي تكون في الغالب أجنبية الصنع، لا تملك مثل هذه الأنظمة.