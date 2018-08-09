لدى روسيا إمكانية الرد المناسب على العقوبات الأمريكية الجديدة

موسكو — سبوتنيك. وقال سلوتسكي للصحفيين: "فيما يتعلق برد فعل روسيا المحتمل، هذا أمر تقليدي من اختصاص السلطة التنفيذية، وأنا على ثقة أنه سيكون هناك رد مناسب على تطور الأحداث هذا، وقد صاغت السلطة التشريعية مجموعة كاملة من التدابير القانونية، باعتماد قانون العقوبات الجوابية في دورة الربيع البرلمانية".



© AFP 2018 / Shawn Thew السفارة الروسية تصف العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها "قاسية"

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأمس الأربعاء 8 آب/أغسطس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين. الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.وتبنى مجلس الدوما الروسي، يوم 22 أيار /مايو الماضي، قانونا "حول الإجراءات الجوابية على التصرفات غير الودية من قبل الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى، وجاء مشروع القانون بمبادرة من مجموعة من النواب برئاسة رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، وأقر مجلس الاتحاد على هذا القانون يوم 30 من الشهر ذاته، كما وقعه الرئيس الروسي في بداية حزيران /يونيو الماضي.