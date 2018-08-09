برلماني روسي: العقوبات الأمريكية تشجع على إحلال الواردات

أعلن رئيس لجنة الدعم التشريعي لصناعة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير غوتينيف، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا قد تسبب "إزعاجا معينا" في قطاع الصناعة لكنها تحفز على إحلال الواردات.

موسكو — سبوتنيك. وقال غوتينيف، لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكن الابتهاج للعقوبات، خاصة وأنها غير مبررة، لأن الحجج تدل على سياسة المواجهة، وبالطبع ستحدث بعض المضايقات. ولكن من ناحية أخرى، ومن المفارقة أن مثل هذه الإجراءات تحفز على تقليص الواردات وتنويعها، حيث يتم إنتاج المزيد من المنتجات لصالح القطاع المدني، ولكن هذا الخبر بالطبع لا يسر، ولكنها لا تدعو إلى القلق الشديد".

© Sputnik . Kiselev رد روسيا على العقوبات الأمريكية قد يطال توريد المحركات الصاروخية

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين. الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا، وأوضح الخارجية الأمريكية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات في حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل.

وأعلنت السفارة الروسية في هذا الصدد أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات "شديدة القسوة" ضد روسيا تحت ذرائع مختلقة، حيث أن الجانب الأمريكي لم يقدم أي توضيح حول هذا الشأن.