ميخلسون: ما تحتاجه روسيا وشركاؤها هو "تغيير الورقة الخضراء" لمواجهة العقوبات

رأى الشريك في شركتي "نوفاتيك" و"سيبور"، ليونيد ميخلسون، اليوم الخميس، أن تشديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا لن يؤدي إلا إلى تعزيز علاقات روسيا مع الشركاء الدائمين مثل الصين والهند والدول العربية.

نينيتس — سبوتنيك. وذكر ميخلسون أن روسيا تناقش منذ فترة طويلة مع شركائها الكبار، مثل الصين والهند والدول العربية، الانتقال إلى تسوية الحسابات بالعملات الوطنية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy الخارجية الروسية: موسكو تدرس إجراءات الرد على العقوبات الأمريكية

وقال بهذا الخصوص: "ما نحتاج إليه هو فقط تغيير هذه الورقة الخضراء (أي تغيير الدولار في الحسابات) والشركاء الأساسيون لروسيا لا ينوون المغادرة إلى أي مكان، ونحن نعتزم مواصلة هذه الشراكة في المستقبل".

وعلق أيضا على "الحرب التجارية" بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أنه: "سوف نحب، كما أعتقد، بعضنا البعض (أي روسيا والصين) أكثر مما هو عليه الحال الآن".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 أغسطس/ آب الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين. الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم في الأسبوع الماضي طرح شروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي ينص على مجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على ديون الدولة الروسية وديون المصارف المملوكة للدولة.

وأشار الخبراء الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أن الصيغة الواردة في الوثيقة غامضة بالنسبة إلى مصارف الدولة، لذا يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض حظر على تسوية المعاملات بالدولار.